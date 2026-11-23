Tatiana D'Angello lança livro em escola municipal de Guapimirim - Divulgação Tatiana D'Angello

Tatiana D'Angello lança livro em escola municipal de GuapimirimDivulgação Tatiana D'Angello

Publicado 23/11/2026 16:54

A literatura, a cultura e o turismo se encontraram em uma programação especial voltada para o público infantil em Guapimirim. Realizado nessa segunda-feira (23), o município recebeu a escritora e multiartista Tatiana D'Angello para o lançamento oficial de seu primeiro livro infantojuvenil, intitulado Existe um Lugar: As Aventuras de Tati e seu Avô pelo Estado do Rio (Kids).



O evento aconteceu na Escola Municipal Claudinéia Pereira da Costa Cardoso, localizada na Estrada do Paraíso, no bairro Orindi. A iniciativa teve como objetivo principal aproximar os pequenos leitores do universo literário de forma leve, dinâmica e interativa, transformando o ambiente escolar em um palco de descobertas sobre a própria região onde vivem.

Cultura fluminense e sentimento de pertencimento

Durante o encontro, Tatiana D'Angello conduziu uma sessão especial de contação de histórias acompanhada de atividades lúdicas desenvolvidas especialmente para engajar as crianças. Na trama do livro, a personagem Tati embarca em jornadas ao lado de seu avô para explorar as riquezas naturais, históricas e culturais dos municípios do Estado do Rio de Janeiro.



Mais do que entreter, a proposta pedagógica e cultural da obra busca despertar desde cedo o amor pela leitura e fortalecer o sentimento de pertencimento nos estudantes. Ao reconhecerem suas próprias paisagens e tradições nas páginas de um livro, os jovens leitores desenvolvem o orgulho pelo território fluminense e compreendem a importância da preservação ambiental e da valorização da história local, pilares fundamentais para o futuro do turismo sustentável na região.

Apoio institucional e incentivo à leitura

A realização do projeto em Guapimirim contou com uma ampla rede de apoio institucional e cultural. A iniciativa tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ). No âmbito municipal e regional, o evento somou forças com a Secretaria de Turismo de Guapimirim, o Guapimirim Convention & Visitors Bureau (C&VB), o Petrópolis Convention & Visitors Bureau (C&VB), a Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FCVBRJ) e a Editora Bem Cultural.



Para os pais, educadores e interessados em conhecer mais detalhes sobre a obra, o roteiro cultural do projeto e as próximas paradas da escritora, as informações completas estão disponíveis no site oficial www.existeumlugar.tur.br ou diretamente pelo perfil da autora nas redes sociais (@tatianadangello).



Serviço



Evento: Lançamento do livro Existe um Lugar: As Aventuras de Tati e seu Avô pelo Estado do Rio (Kids) e contação de histórias com Tatiana D'Angello



Data de realização: 23 de novembro



Horário: 10h



Local: Escola Municipal Claudinéia Pereira da Costa Cardoso



Endereço: Estrada do Paraíso, 30 (ou Travessa 2), Orindi – Guapimirim/RJ



Mais informações: www.existeumlugar.tur.br | Instagram: @tatianadangello