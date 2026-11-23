Tatiana D'Angello lança livro em escola municipal de GuapimirimDivulgação Tatiana D'Angello
O evento aconteceu na Escola Municipal Claudinéia Pereira da Costa Cardoso, localizada na Estrada do Paraíso, no bairro Orindi. A iniciativa teve como objetivo principal aproximar os pequenos leitores do universo literário de forma leve, dinâmica e interativa, transformando o ambiente escolar em um palco de descobertas sobre a própria região onde vivem.
Cultura fluminense e sentimento de pertencimento
Mais do que entreter, a proposta pedagógica e cultural da obra busca despertar desde cedo o amor pela leitura e fortalecer o sentimento de pertencimento nos estudantes. Ao reconhecerem suas próprias paisagens e tradições nas páginas de um livro, os jovens leitores desenvolvem o orgulho pelo território fluminense e compreendem a importância da preservação ambiental e da valorização da história local, pilares fundamentais para o futuro do turismo sustentável na região.
Apoio institucional e incentivo à leitura
Para os pais, educadores e interessados em conhecer mais detalhes sobre a obra, o roteiro cultural do projeto e as próximas paradas da escritora, as informações completas estão disponíveis no site oficial www.existeumlugar.tur.br ou diretamente pelo perfil da autora nas redes sociais (@tatianadangello).
Serviço
Evento: Lançamento do livro Existe um Lugar: As Aventuras de Tati e seu Avô pelo Estado do Rio (Kids) e contação de histórias com Tatiana D'Angello
Data de realização: 23 de novembro
Horário: 10h
Local: Escola Municipal Claudinéia Pereira da Costa Cardoso
Endereço: Estrada do Paraíso, 30 (ou Travessa 2), Orindi – Guapimirim/RJ
Mais informações: www.existeumlugar.tur.br | Instagram: @tatianadangello
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