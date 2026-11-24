Plenária de Saúde acontece em Guapimirim na próxima quinta-feira (26)Divulgação / PMG
Guapimirim realiza Plenária da Saúde nesta quinta-feira (26)
Evento reúne especialistas da Fiocruz e da UFRJ para debater políticas públicas e melhorias para a saúde da população.
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