Plenária de Saúde acontece em Guapimirim na próxima quinta-feira (26) - Divulgação / PMG

Plenária de Saúde acontece em Guapimirim na próxima quinta-feira (26)Divulgação / PMG

Publicado 24/11/2026 10:10

O município de Guapimirim sediará nesta quinta-feira, 26 de novembro, a Plenária da Saúde. A iniciativa, organizada pela Prefeitura de Guapimirim por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância em Saúde, tem como objetivo promover um espaço democrático de diálogo, troca de ideias e compartilhamento de conhecimentos técnicos e sociais sobre os rumos e desafios da saúde pública no município. A proposta é reunir diferentes segmentos da sociedade para analisar o cenário atual do setor, identificar prioridades locais e discutir estratégias que tornem o atendimento ainda mais eficiente e acessível para todos os moradores.

Palestrantes Renomadas na Área da Saúde Pública

Para enriquecer o debate e trazer uma visão técnica aprofundada sobre a gestão e a assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), o evento já conta com duas palestrantes de destaque confirmadas.

Uma das convidadas é a médica sanitarista e pesquisadora Lucia R. F. Souto. Com uma trajetória acadêmica consolidada, Lucia é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1974, possui especialização em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), concluída em 1975, mestrado em Saúde Coletiva pela UFRJ (2012) e doutorado em Saúde Pública também pela ENSP/Fiocruz, obtido em 2017.

A programação contará ainda com a participação da enfermeira Ivonise N. Santos, que atualmente é mestranda da ENSP/Fiocruz. A presença de ambas as profissionais busca alinhar a experiência acadêmica e científica às demandas práticas do cotidiano dos moradores e trabalhadores da rede municipal de saúde.

Participação Popular e Inscrições

A plenária foi estruturada para ser um ponto de encontro entre gestores, profissionais da área e a sociedade civil, incentivando a participação ativa dos cidadãos na construção de propostas para o setor. Os interessados em acompanhar as palestras e participar das discussões devem realizar a inscrição previamente através do link oficial disponibilizado nos canais de divulgação da prefeitura.

Programação e Horários

As atividades acontecerão durante toda a tarde desta quinta-feira (26), com início previsto para as 12h30 e encerramento às 18h. A gestão municipal reforça o convite para que toda a população compareça e contribua para o fortalecimento das ações de vigilância e atendimento médico na cidade.

Serviço

O quê: Plenária da Saúde de Guapimirim

Quando: Quinta-feira, 26 de novembro

Horário: Das 12h30 às 18h

Inscrições: Pelo link oficial de divulgação

Realização: Prefeitura de Guapimirim – Secretaria de Saúde e Vigilância em Saúde