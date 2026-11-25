Sessão Solene da Câmara Municipal de Guapimirim marcou os 36 anos do município. - Marcelo Oliveira / PMG

Sessão Solene da Câmara Municipal de Guapimirim marcou os 36 anos do município.Marcelo Oliveira / PMG

Publicado 25/11/2026 13:36

Nesta quarta-feira (25), o município de Guapimirim celebra 36 anos de sua emancipação político-administrativa, consolidando uma trajetória marcada pelo crescimento regional, pela preservação ambiental e pelo fortalecimento de sua identidade na Baixada Fluminense e na Região Serrana. Para marcar a data histórica, a Câmara Municipal promoveu, na noite de ontem (24), uma grandiosa Sessão Solene na tradicional Casa de Viseu. O evento reuniu autoridades políticas, representantes de instituições, lideranças comunitárias e moradores em uma noite dedicada ao reconhecimento de personalidades que contribuem diretamente para o progresso e o bem-estar da cidade.

Reconhecimento à história e ao patrimônio local

Conduzida pelo vereador e presidente do Legislativo municipal, Marlon Rocha, a solenidade destacou a importância da união entre o poder público e a sociedade civil para impulsionar novas conquistas para a população guapimiriense. Durante a cerimônia, foram entregues duas das mais importantes distinções concedidas pelo município: o Título de Cidadão Guapimiriense, destinado a personalidades nascidas fora da cidade que prestaram serviços relevantes à comunidade, e a Medalha Dedo de Deus, a mais alta honraria oficial de Guapimirim, simbolizando o patrimônio natural e o orgulho local.

Homenagem ao governador eleito Douglas Ruas

Entre os destaques da noite esteve a homenagem ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e governador eleito do estado, Douglas Ruas. Agraciado durante a sessão, Ruas agradeceu a distinção recebida e ressaltou o carinho que nutre pelo município. Em seu pronunciamento, o governador eleito afirmou estar muito feliz e honrado em receber o título, reafirmando seu compromisso institucional em manter um diálogo próximo com as lideranças locais e apoiar projetos estruturantes voltados ao desenvolvimento econômico, turístico e social de Guapimirim nos próximos anos.

Governadaor eleito Douglas Ruas e a vice-governadora eleita, Fernanda Louback rececem os títulos de Cidadãos Guapimiriense Marcelo Oliveira / PMG

Lideranças estaduais e destaque à sociedade civil

Outra personalidade de relevo homenageada pelo Legislativo foi a vereadora de Niterói e vice-governadora eleita do Rio de Janeiro, Fernanda Louback. Sua presença e o reconhecimento recebido reforçaram o prestígio político da solenidade e a relevância estratégica de Guapimirim no cenário estadual. Além das lideranças estaduais, diversos cidadãos da sociedade civil — entre profissionais, empreendedores e agentes comunitários — também subiram ao palco para receber suas comendas, sendo aplaudidos pelo público presente pelo trabalho diário em prol da comunidade.

Olhar para o futuro do município

Ao encerrar a noite de celebrações, o presidente da Câmara, Marlon Rocha, enfatizou que os 36 anos de autonomia política representam um momento de reflexão sobre os avanços já conquistados e de renovação das metas para o futuro. A Sessão Solene reafirmou o papel do Legislativo como casa do povo e consolidou as comemorações do aniversário de Guapimirim como um marco de integração, reconhecimento público e valorização da história municipal.

Presidende da Câmara Municipal de Guapimirim, Marlon Rocha, prefeita Marina Rocha, vice-governadora eleita, Fernanda Louback, governador eleito, Douglas Ruas e deputado estadual Júlio Rocha. Marcelo Oliveira / PMG