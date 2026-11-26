Vacinação de pet's acontecerá em Guapimirim no próximo dia 29 (domingo) na Feira do Produtor Rural.Marcelo Camargo / Agência Brasil
A prevenção contra a raiva é considerada uma das medidas mais eficazes de saúde pública para evitar a transmissão do vírus entre animais e seres humanos. Como a doença afeta o sistema nervoso central e apresenta letalidade extremamente elevada tanto em animais quanto em pessoas, manter a vacinação em dia é essencial para interromper a cadeia de transmissão e manter o município sob controle epidemiológico. Além de proteger os bichos de estimação que costuma passear por áreas abertas, quintais e zonas rurais, a imunização promovida pela gestão municipal cria uma barreira sanitária que resguarda crianças, idosos e trabalhadores que convivem diariamente com esses animais.
Atenção redobrada com o transporte e o manejo dos animais
A escolha da Feira do Produtor Rural como ponto de atendimento também aproxima o serviço de quem costuma frequentar o espaço logo nas primeiras horas da manhã para comprar hortifrútis, produtos coloniais e itens da agricultura familiar. A expectativa da Prefeitura Municipal de Guapimirim é que os moradores combinem o passeio habitual de domingo com o cuidado preventivo dos animais de estimação, fortalecendo a conscientização sobre guarda responsável e saúde preventiva na cidade.
Com a proximidade da data, a recomendação para os tutores é organizar o horário da visita dentro da janela das 9h às 13h, levar a carteirinha de vacinação do animal caso possua para facilitar o registro e observar o comportamento do pet após a aplicação da dose. A ação integrada entre a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e a Secretaria Municipal de Saúde reforça que cuidar da saúde de cães e gatos é também uma forma direta de zelar pelo bem-estar de toda a comunidade guapimiriense.
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