Operação conjunta entre Polícia Militar e Ministério Público apreende drogas em Guapimirim - Divulgação / 34º BPM

Operação conjunta entre Polícia Militar e Ministério Público apreende drogas em GuapimirimDivulgação / 34º BPM

Publicado 26/11/2026 10:35

Uma operação conjunta realizada na tarde da última terça-feira (24) e dvulgada na tarde ontem (25), resultou na apreensão de uma carga de drogas escondida em uma área de mata na comunidade do Jardim Guapimirim, em Guapimirim , na Baixada Fluminense. A ação integrada reuniu agentes da Agência de Inteligência do 34º Batalhão da Polícia Militar (Magé) e equipes do Grupo de Apoio aos Promotores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ), que cumpriram diligências na região para combater a movimentação do tráfico local.





De acordo com as informações levantadas durante a incursão, os policiais vasculharam pontos estratégicos da vegetação utilizados por criminosos para ocultar o material ilícito antes da distribuição. Durante as buscas na área de mata, as equipes conseguiram localizar o esconderijo e recolher todo o carregamento que estava armazenado para abastecer os pontos de venda da comunidade. A integração entre o setor de inteligência da Polícia Militar e o apoio operacional do Ministério Público foi apontada como fundamental para mapear o terreno e alcançar o local sem que os entorpecentes fossem removidos. LEIA MAIS: Polícia prende homem em Guapimirim por violar medida protetiva De acordo com as informações levantadas durante a incursão, os policiais vasculharam pontos estratégicos da vegetação utilizados por criminosos para ocultar o material ilícito antes da distribuição. Durante as buscas na área de mata, as equipes conseguiram localizar o esconderijo e recolher todo o carregamento que estava armazenado para abastecer os pontos de venda da comunidade. A integração entre o setor de inteligência da Polícia Militar e o apoio operacional do Ministério Público foi apontada como fundamental para mapear o terreno e alcançar o local sem que os entorpecentes fossem removidos.

Prejuízo estimado ao tráfico ultrapassa R$ 6 mil

Ao todo, os agentes apreenderam 290 unidades de materiais suspeitos de serem entorpecentes, divididas entre porções de maconha, haxixe e cocaína. Segundo a avaliação preliminar realizada pelas equipes responsáveis pela ocorrência, o prejuízo causado ao crime organizado com a retirada desse material de circulação chega ao valor estimado de R$ 6.120,00. A apreensão interrompe diretamente o abastecimento de drogas na região do Jardim Guapimirim e enfraquece a logística financeira das atividades ilícitas no entorno.



Além do recolhimento dos entorpecentes, a ação também resultou na condução de um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na localidade. O jovem foi encaminhado pelos agentes à 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim), juntamente com as 290 unidades de drogas apreendidas na área de mata, onde o caso foi formalmente registrado e o material apresentado à autoridade policial de plantão para perícia e adoção das medidas cabíveis previstas em lei.



As forças de segurança destacam que operações coordenadas entre a Polícia Militar e o Ministério Público seguem sendo intensificadas em bairros e comunidades de Guapimirim e municípios vizinhos. O objetivo das diligências é desarticular pontos de armazenamento de entorpecentes, coibir o recrutamento de menores de idade por grupos criminosos e ampliar a sensação de segurança para os moradores da região.