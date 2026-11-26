Operação conjunta entre Polícia Militar e Ministério Público apreende drogas em GuapimirimDivulgação / 34º BPM
De acordo com as informações levantadas durante a incursão, os policiais vasculharam pontos estratégicos da vegetação utilizados por criminosos para ocultar o material ilícito antes da distribuição. Durante as buscas na área de mata, as equipes conseguiram localizar o esconderijo e recolher todo o carregamento que estava armazenado para abastecer os pontos de venda da comunidade. A integração entre o setor de inteligência da Polícia Militar e o apoio operacional do Ministério Público foi apontada como fundamental para mapear o terreno e alcançar o local sem que os entorpecentes fossem removidos.
Prejuízo estimado ao tráfico ultrapassa R$ 6 mil
Além do recolhimento dos entorpecentes, a ação também resultou na condução de um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na localidade. O jovem foi encaminhado pelos agentes à 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim), juntamente com as 290 unidades de drogas apreendidas na área de mata, onde o caso foi formalmente registrado e o material apresentado à autoridade policial de plantão para perícia e adoção das medidas cabíveis previstas em lei.
As forças de segurança destacam que operações coordenadas entre a Polícia Militar e o Ministério Público seguem sendo intensificadas em bairros e comunidades de Guapimirim e municípios vizinhos. O objetivo das diligências é desarticular pontos de armazenamento de entorpecentes, coibir o recrutamento de menores de idade por grupos criminosos e ampliar a sensação de segurança para os moradores da região.
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