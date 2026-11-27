Crianças em sala de aula em Guapimirim - Juliana Zorzanello / Educação PMG

Crianças em sala de aula em GuapimirimJuliana Zorzanello / Educação PMG

Publicado 27/11/2026 10:05



A reunião integra a construção do Plano Municipal de Educação de Guapimirim para o decênio 2027-2037. O documento vai definir metas e estratégias para o ensino na cidade ao longo dos próximos dez anos. O Fórum Municipal de Educação de Guapimirim convida a população para a Pré-Conferência Municipal de Educação, marcada para a próxima quinta-feira, 3 de dezembro, das 13h às 17h, no Auditório da Prefeitura. O encontro é aberto ao público, de acordo com informação divulgada pelo município na quinta-feira (26).A reunião integra a construção do Plano Municipal de Educação de Guapimirim para o decênio 2027-2037. O documento vai definir metas e estratégias para o ensino na cidade ao longo dos próximos dez anos.

Quem pode participar

O convite alcança professores e demais profissionais da educação, estudantes, mães, pais e responsáveis, representantes da sociedade civil e outras pessoas interessadas no assunto.

O tema escolhido é “Educação em perspectiva: diferentes olhares, um compromisso coletivo”. Segundo a Prefeitura, “é um momento para ouvir quem vive a escola de perto, debater propostas e pensar juntos nos caminhos da educação local”.

O município também destaca a importância da presença dos moradores. “A participação da comunidade é fundamental para fortalecer o debate e garantir que o novo Plano reflita as necessidades e os desejos de quem faz a educação no dia a dia”, informa o comunicado.

O que determina a lei

Os planos municipais devem estar em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026. A norma estabelece que estados, Distrito Federal e municípios elaborem, por meio de lei específica, planos com duração de dez anos.

A legislação prevê ainda que a elaboração conte com representantes da comunidade educacional e da sociedade civil, inclusive de forma virtual, e considere os resultados das conferências de educação.

Há também um calendário a cumprir. Os municípios têm 15 meses, contados da publicação da lei, para publicar seus planos. Como o texto saiu no Diário Oficial da União em 15 de abril de 2026, o prazo vai até meados de julho de 2027.

Histórico na cidade

Guapimirim já contou com um documento desse tipo. Uma publicação oficial do município de 2021 cita a Lei Municipal nº 931/17 como a norma que instituiu e aprovou o Plano Municipal de Educação.

Quem quiser contribuir com a nova versão pode comparecer à pré-conferência no horário marcado. A convocação completa está no portal da Prefeitura.

Serviço

• Evento: Pré-Conferência Municipal de Educação de Guapimirim

• Data: quinta-feira, 3 de dezembro de 2026

• Horário: das 13h às 17h

• Local: Auditório da Prefeitura de Guapimirim

• Participação: aberta ao público