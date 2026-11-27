O Fórum Municipal de Educação de Guapimirim convida a população para a Pré-Conferência Municipal de Educação, marcada para a próxima quinta-feira, 3 de dezembro, das 13h às 17h, no Auditório da Prefeitura. O encontro é aberto ao público, de acordo com informação divulgada pelo município na quinta-feira (26). A reunião integra a construção do Plano Municipal de Educação de Guapimirim para o decênio 2027-2037. O documento vai definir metas e estratégias para o ensino na cidade ao longo dos próximos dez anos.
O convite alcança professores e demais profissionais da educação, estudantes, mães, pais e responsáveis, representantes da sociedade civil e outras pessoas interessadas no assunto. O tema escolhido é “Educação em perspectiva: diferentes olhares, um compromisso coletivo”. Segundo a Prefeitura, “é um momento para ouvir quem vive a escola de perto, debater propostas e pensar juntos nos caminhos da educação local”.
O município também destaca a importância da presença dos moradores. “A participação da comunidade é fundamental para fortalecer o debate e garantir que o novo Plano reflita as necessidades e os desejos de quem faz a educação no dia a dia”, informa o comunicado.
O que determina a lei
Os planos municipais devem estar em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026. A norma estabelece que estados, Distrito Federal e municípios elaborem, por meio de lei específica, planos com duração de dez anos.
A legislação prevê ainda que a elaboração conte com representantes da comunidade educacional e da sociedade civil, inclusive de forma virtual, e considere os resultados das conferências de educação.
Há também um calendário a cumprir. Os municípios têm 15 meses, contados da publicação da lei, para publicar seus planos. Como o texto saiu no Diário Oficial da União em 15 de abril de 2026, o prazo vai até meados de julho de 2027.
Histórico na cidade
Guapimirim já contou com um documento desse tipo. Uma publicação oficial do município de 2021 cita a Lei Municipal nº 931/17 como a norma que instituiu e aprovou o Plano Municipal de Educação.
Quem quiser contribuir com a nova versão pode comparecer à pré-conferência no horário marcado. A convocação completa está no portal da Prefeitura.
Serviço
• Evento: Pré-Conferência Municipal de Educação de Guapimirim • Data: quinta-feira, 3 de dezembro de 2026 • Horário: das 13h às 17h • Local: Auditório da Prefeitura de Guapimirim • Participação: aberta ao público
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