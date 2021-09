Anvisa publica linha do tempo sem apresentar prova de mentira de argentinos - Foto: Nelson Almeida/AFP

Publicado 08/09/2021 17:08 | Atualizado 08/09/2021 17:09

Rio - Nesta quarta-feira (8), a Anvisa publicou uma linha do tempo das ações que concluíram autuação de quatro jogadores da seleção argentina durante o confronto contra o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

No entanto, a entidade não provou que os quatro jogadores argentinos mentiram ao entrarem no país. A cronologia apresenta desde o início o envio da declaração de saúde dos argentinos, entre 21h26 e 23h16 de quarta-feira (1), até a notificação, no domingo (5), às 18h30.

Comunicado completo:

Cumprindo a missão institucional de prestar com absoluta transparência informações sobre sua atuação como a agência responsável por proteger a saúde da população brasileira através do controle sanitário, a Anvisa traz a público a cronologia completa dos fatos que culminaram na autuação de atletas que participariam da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no último domingo, 05/09/2021.

Na linha do tempo publicada a seguir, estão, detalhadamente, relatados os fatos que se iniciaram no dia 01/09, quando quatro jogadores da equipe argentina preencheram os documentos eletrônicos obrigatórios para a entrada de viajantes no Brasil, encerrando-se com a autuação dos atletas no aeroporto de Guarulhos (SP) no dia 05/09.

A Agência disponibiliza ainda os documentos referentes às ações de fiscalização empreendidas, excluindo-se, certamente, aqueles contendo informações pessoais sensíveis*.

01/09 - Quarta-feira

entre 21h26 e 23h16 Envio eletrônico das Declarações de Saúde do Viajante (DSV) dos 4 viajantes de nacionalidade argentina: Emiliano Buendia, Damian Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso e Cristian Gabriel Romero;

03/09 - Sexta-feira

08h10 Chegada do Voo 1975 - Aerolíneas Argentinas;

20h Anvisa analisa informações (rumores) de que 4 jogadores da seleção Argentina estariam descumprindo a Portaria 655/21 por terem passagem pelo Reino Unido nos últimos 14 dias anteriores a sua chegada no Brasil;

21h Coordenação regional da Anvisa em São Paulo é comunicada sobre os rumores e a possibilidade de eventual prestação de informações falsas pelos jogadores;

23h20 Anvisa notifica o CIEVS sobre o suposto recebimento de informações falsas, comunica que as DSV dos 4 jogadores não informaram o "histórico de viagem" e que foram preenchidas por uma única pessoa da AFA e pede investigação do caso.

23h33 CIEVS nacional comunica ao plantão do CIEVS São Paulo sobre o suposto descumprimento da Portaria 655/21;

04/09 - Sábado, véspera da partida.

10h

Conforme relatório de investigação epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, foi constatado que os 4 jogadores argentinos entraram no país sem conceder informações verídicas sobre o país de origem. O chefe de equipe da seleção argentina, assim como membros da Conmebol e CBF foram notificados sobre a ocorrência, em reunião realizada entre a equipe da vigilância epidemiológica, Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo e CBF, tendo recebido a orientação de que os 4 jogadores deveriam permanecer nos seus referidos quartos, não podendo participar do treino previsto para às 18:30, cumprindo o período de quarentena recomendado até que outra orientação fosse repassada pela autoridade sanitária;

17h

Anvisa confirma que houve a prestação de informações falsas em formulário eletrônico. Em reunião com representantes do Ministério da Saúde, equipe técnica da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, Coordenação de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, representantes da CONMEBOL, CBF e Delegação da Argentina, a Anvisa recebeu a confirmação definitiva de que a Secretaria de Saúde de SP determinou a quarentena dos 4 jogadores na mesma data pela manhã e de que as informações prestadas nas DSV eram inverídicas. A equipe da vigilância em saúde estadual solicitou ao representante da seleção argentina que os 4 atletas se apresentassem portando os passaportes, fato que não foi possível, pois houve o descumprimento pela seleção argentina da recomendação da autoridade sanitária de permanência no hotel.

20h15

CIEVS São Paulo envia ao CIEVS Nacional o relatório de investigação epidemiológica, o qual conclui que a vigilância sanitária municipal iria proceder com a autuação de integrantes da delegação argentina pelo descumprimento da recomendação de permanência no hotel.

20h24

CIEVS nacional envia o relatório de investigação à Anvisa e ao Ministério da Saúde.

05/09 - Domingo, dia da partida.

00h

Anvisa informa ao CIEVS e ao Ministério da Saúde que as investigações mostraram o descumprimento das regras para entrada de viajantes previstas na Portaria 655/21 e que houve omissão de informação por parte da delegação argentina. A Agência reforça a recomendação de que os 4 atletas permanecessem em quarentena no hotel e informa que iria comunicar o ocorrido à Polícia Federal para adoção das medidas cabíveis.

00h50 Ministério da Saúde emite Nota Técnica, na qual avalia que existe um risco de que os cidadãos argentinos estejam contaminados com o SARS-Cov2, no período de incubação, podendo contaminar outras pessoas, sobretudo com a variante Delta que circula no país de origem**;

11h39 Anvisa comunica à Polícia Federal sobre flagrante descumprimento da Portaria 655/21, considerando que o seu descumprimento implica responsabilização civil, administrativa e penal para o agente infrator.

13h40h Anvisa foi comunicada por telefone pela Polícia Federal que os jogadores estariam se deslocando do hotel Marriott (Guarulhos) para o local do jogo de futebol entre as seleções do Brasil e Argentina***.

14h20 Anvisa se desloca do aeroporto de Guarulhos em direção à arena NEO QUÍMICA onde ocorreria o jogo entre Brasil e Argentina***.

15h Anvisa e Polícia Federal chegam à arena da NEO QUÍMICA para entregar as notificações sanitárias* aos 4 jogadores, havendo obstrução para sua entrega. O recebimento das notificações foi recusado pela equipe da Argentina, tendo como testemunha a Polícia Federal;

18h00 Anvisa e Polícia Federal retornam ao Aeroporto de Guarulhos diante da recusa informada pela delegação da Argentina em receber as notificações;

18h30 Anvisa e Polícia Federal chegam ao Aeroporto de Guarulhos e os policiais federais que acompanharam toda a ação assinam as notificações como testemunhas de recusa de recebimento. Uma via foi entregue à Polícia Federal como estipulado no §7º do Artigo 7º da Portaria 655/21 para abertura de inquérito em atenção ao estipulado na referida Portaria.