A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) informou ter protocolado a denuncia contra Bolsonaro ainda na noite deste domingo, e o chamou de "delinquente contumaz".

Acabo de protocolar no STF denúncia contra Bolsonaro por crime de constrangimento ilegal. Hoje ele ameaçou agredir um jornalista para impedi-lo de fazer seu trabalho. Bolsonaro é um delinquente contumaz!

(À proposito, por que Michelle Bolsonaro recebeu R$ 89.000,00 de Queiroz?) — Natália Bonavides (@natbonavides) August 24, 2020

Outros políticos também reagiram à fala do presidente . O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (REDE-AP) afirmou que vai apresentar uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre a violência contra a liberdade de expressão. Ele também repetiu a pergunta feita pelo repórter em suas redes sociais, marcando o presidente, aderindo a um movimento iniciado por jornalistas.

O líder do PSB na Câmara, o deputado federal Alessandro Molon, criticou Bolsonaro e afirmou que "o que se espera de um presidente é que ele se comporte à altura do cargo que ocupa". Molon ainda disse que as ameaças à imprensa são ameaças à própria democracia. "Além disso, Bolsonaro tenta esconder o que aos poucos está vindo à tona: seu envolvimento num esquema criminoso."

*Com informações do Estadão Conteúdo