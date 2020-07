Mulher é atacada pelo marido com uma barra de ferro em Saquarema, Região dos Lagos do Rio

Saquarema - Na madrugada desta quinta-feira (30), a 4ª Cia da PM de Saquarema encontrou uma mulher quase morta pelo marido com uma barra de ferro, em Bicuíba, 2º Distrito do município.

Segundo informações da polícia, foi através de uma denúncia pelo 190, que os policiais conseguiram encontrar a vítima e o agressor. Quando os policiais militares chegaram ao local, a porta da casa estava aberta e a mulher caída no chão, ensanguentada e com ferimentos graves na cabeça, mas ainda com vida.

O resgate foi feito imediatamente e a vítima levada em estado grave no Hospital Municipal.

A assessoria do HMNSN informou que a mulher deu entrada na emergência com traumatismo craniano grave e fratura exposta de membro superior esquerdo. A paciente foi imediatamente transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Na cena do crime, foi encontrada a arma: uma barra de ferro manchada de sangue.

Segundo um estudo publicado, no início do mês passado, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os casos de feminicídio cresceram 22,2%, entre os meses de março e abril deste ano, em 12 estados do país, comparados ao ano passado. O documento "Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19", tem como referência dados coletados nos órgãos de segurança dos estados brasileiros.

O homem foi conduzido à 124ª DP de Saquarema para registro de ocorrência e não foi preso.