Deputado Pedro Ricardo protocola Projeto de Lei voltado às pessoas com Deficiência Intelectual e TEA

Saquarema - Corre na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o Projeto de Lei que obriga a inserção do símbolo mundial da pessoa com deficiência intelectual e da conscientização sobre o Transtorno de Espectro Autista (Tea), nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações oficiais, os transtornos do neurodesenvolvimento, que abrangem o atraso global do desenvolvimento (AGD), a deficiência intelectual (DI) e os transtornos do espectro autista (TEA), apresentam alta prevalência mundial e relevante impacto social.



O projeto de lei foi protocolado na tarde de ontem (19), pelo deputado saquaremense Pedro Ricardo (PSL).