Welberth Rezende confirma candidatura à Prefeitura de Macaé e terá Celinho Chapeta como vice

Macaé - A Convenção Partidária do Cidadania, realizada na noite desta quarta-feira (16), no Clube Flamenguinho, oficializou a pré-candidatura do deputado estadual Welberth Rezende a chefia do Poder Executivo de Macaé e o ex-secretário de infraestrutura Célio Chapeta, para vice.

A aposta na força dos políticos tradicionais da cidade tendo na linha de frente o Presidente da Câmara, Dr. Eduardo, vereadores de vários mandatos e o apoio do Prefeito, Dr Aluizio.

Welberth Rezende, agora oficialmente Pré-candidato se disse honrado com o apoio do Prefeito. "Não há como negar a coragem que o prefeito teve em fazer os enfrentamentos necessários. Ele nos trouxe até aqui, nos deu uma base estruturada para trabalhar. Dr. Aluízio é o nosso presente, o prefeito que conseguiu fazer Macaé passar pelas crises. E nós, o que somos? Nós somos o futuro. O futuro é agora", disse.

O Cidadania oficializou 26 Pré-candidatos a vereador e contou com apoio de partidos como: REDE, PODEMOS, PCDOB, PROS, PV E PSDB. Autoridades como o atual Presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, Dr. Eduardo Cardoso e o Presidente Estadual do Cidadania Comte Bittencourt também compareceram ao evento. Esses partidos formaram a coligação majoritária “Macaé para todos”.