Clube Automobilístico ‘Quebradores Hoodride’, como forma de agradecimento na recuperação de um fusca roubado, no bairro Novo Cavaleiros, no município de Macaé. Rio das Ostras - O 32º Batalhão de Polícia Militar , responsável pelos municípios de Rio das Ostras Macaé , Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus, recebeu, no último domingo (6) uma homenagem do, como forma de agradecimento na recuperação de um fusca roubado, no bairro Novo Cavaleiros, no município de Macaé.

O automóvel que tinha sido furtado no dia 3 de setembro, foi recuperado um dia depois, através de uma ação de inteligência da PM. O carro foi encontrado no município de Campos dos Goytacazes, após o assaltante ser detido em sua residência no bairro Lagomar, em Macaé, e confessar o esconderijo do veículo.

8º BPM - buscas em uma oficina mecânica e na casa do possível receptor, local que o fusca foi encontrado. O trabalho contou com o apoio do Campos dos Goytacazes , que durante patrulhamento de rotina, após denúncia de que o veículo furtado estaria na cidade, realizaram

Segundo o 8º BPM, quando a equipe policial procedeu à residência do acusado, a esposa do criminoso e o advogado se retiraram temporariamente do local e ao retornarem, entregaram nas mãos do indivíduo uma sacola plástica, contendo a quantia de R$ 10 mil em espécie. O dinheiro foi oferecido à equipe policial, como tentativa de suborno. O elemento foi preso em flagrante e conduzido à 134º DP, juntamente com todas as partes e o veículo apreendido.

O fusca vermelho pertence ao presidente do ‘Quebradores Hoodride’, Sandro, conhecido carinhosamente como ‘Marrom’, que teve a ideia de homenagear, por meio do Tenente Vieira, o 32º Batalhão. A homenagem contou com a presença dos carros do clube, salva de palmas e um presente decorativo personalizado.

“Foi a nossa forma de agradecer a Corporação pela prestatividade, profissionalismo e rapidez, que foram empregados por todos na ação”, afirmaram os componentes do Clube Automobilístico.

Para a Tenente Gobeti, o reconhecimento é a forma mais sincera de gratidão e de valorização do trabalho da PM. “Temos a sensação de dever cumprido, o dever se servir a sociedade e nesse caminho fazer amigos e colecionar histórias legais como essa, que mostra que o nosso trabalho vai muito além da repressão”, ressaltou.