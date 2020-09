I Live Rio das Ostras: Thiago Yyoo e Guto Gomes juntos em show virtual neste domingo (20)

Thiago Yyoo e Guto Gomes, fazem o maior sucesso em Rio das Ostras e região. Além, do talento musical inquestionável, as fãs demonstram paixão pelo jeito carismático, beleza e humildade dos dois artistas. Juntos, farão um show online, às 15h, neste domingo (20), no canal do Thiago, no YouTube. Rio das Ostras - Os cantores e compositores,, fazem o maior sucesso em Rio das Ostras e região. Além, do talento musical inquestionável, as fãs demonstram paixão pelo jeito carismático, beleza e humildade dos dois artistas.

Thiago Yyoo é mineiro de Belo Horizonte e recentemente lançou o projeto ‘Intimista Voz e Violão’, com clássicos do Axé Music - Arquivo Pessoal

Amigos e parceiros de trabalho, Yyoo, que também é repórter, apresentou a última live do Guto. A dupla deu certo e logo surgiu a ideia da live dos dois juntos, cantando.



Thiago disse que, o público pode esperar muito axé das antigas e um repertório especial, com sucessos da Banda Eva e Chiclete com Banana, além de claro, as suas músicas autorais. Já Guto, apresentará o famoso sertanejo 'modão', com muita alegria e animação.

O nome do evento é ‘I Live Rio das Ostras’, uma referência do palco principal do Fest Verão, que Thiago e Guto tiveram a oportunidade de cantar - Divulgação



“Perfeita sem defeitos”, assim Yyoo identifica Rio das Ostras. “Lembro quando me apresentei no palco principal do Sesc Verão, ali senti o verdadeiro 'love' pela cidade”, afirmou o cantor, fazendo referência ao nome do palco “I Love Rio das Ostras", e ao seu maior sucesso, a canção: “Vai ter Love”.



"Perfeita sem defeitos", assim Yyoo identifica Rio das Ostras. "Lembro quando me apresentei no palco principal do Sesc Verão, ali senti o verdadeiro 'love' pela cidade", afirmou o cantor, fazendo referência ao nome do palco "I Love Rio das Ostras", e ao seu maior sucesso, a canção: "Vai ter Love".

Thiago Yyoo é mineiro de Belo Horizonte e recentemente lançou o projeto 'Intimista Voz e Violão', com clássicos do Axé Music, gravados e publicados sem edição musical. As músicas foram divulgadas em 4 segundas-feiras consecutivas, em seu perfil no Instagram: @thiagoyyoo.

Guto Gomes trabalha com Sertanejo Universitário e recentemente gravou um EP chamado Rádio Supera - Arquivo Pessoal



O cantor sertanejo Guto Gomes, disse que conheceu Thiago, assim que ele chegou na Região dos Lagos. “O Yyoo trouxe uma proposta bem diferente do habitual, chamou a atenção de muita gente. Nos esbarramos em alguns eventos e viramos amigos. Hoje, Thiago é sempre meu convidado nos shows que faço, assim como, também sou, nos shows dele. Conseguimos firmar uma parceria bem bacana, por termos objetivos parecidos. Que é ter um trabalho reconhecido nacionalmente e apostarmos na nossa vertente”, afirmou Guto.



O cantor sertanejo Guto Gomes, disse que conheceu Thiago, assim que ele chegou na Região dos Lagos. "O Yyoo trouxe uma proposta bem diferente do habitual, chamou a atenção de muita gente. Nos esbarramos em alguns eventos e viramos amigos. Hoje, Thiago é sempre meu convidado nos shows que faço, assim como, também sou, nos shows dele. Conseguimos firmar uma parceria bem bacana, por termos objetivos parecidos. Que é ter um trabalho reconhecido nacionalmente e apostarmos na nossa vertente", afirmou Guto.

Guto Gomes mora em Rio das Ostras há 15 anos, cidade em que passou parte de sua infância e onde surgiu seu interesse pela música. "Tenho um carinho enorme pela cidade, pois meu trabalho foi muito abraçado pela população. Hoje nós temos uma carreira que caminha por toda região, graças a esse carinho do povo riostrense", contou o artista.

O público pode esperar uma live com muita música boa e energia. Sendo uma mistura de axé com sertanejo - Divulgação

prepararmos algumas músicas em dueto, trazendo uma boa surpresa. Sendo uma mistura de axé com sertanejo”, ressaltou o cantor.



Guto ainda afirmou que, o público pode esperar uma live com muita música boa e energia. "Preparamos um repertório incrível, de minha parte, teremos clássicos do sertanejo, sertanejos atuais e do Thiago aqueles axés que agitam todos os carnavais e que fazem todos pularem de alegria. Além de prepararmos algumas músicas em dueto, trazendo uma boa surpresa. Sendo uma mistura de axé com sertanejo", ressaltou o cantor.

Guto Gomes, tem 21 anos e trabalha com Sertanejo Universitário há 3 anos. Recentemente gravou um EP chamado Rádio Supera, com músicas de trabalho e algumas regravações, que está disponível em todas as plataformas digitais. Para os próximos meses, Guto lançará uma música inédita, que acredita fazer parte da história de muito gente. Seu perfil no Instagram é: @gomes.guto