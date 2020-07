Homem agride mulher com golpes de pá de obra e é preso por tentativa de feminicídio em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio

Saquarema - No final da tarde da última quarta-feira (22), agentes da 124ª DP – Delegacia de Saquarema, coordenados pela Delegada de Polícia Titular, Janaína Peregrino, prenderam um homem por tentativa de fiminicídio, em Itaúna, região nobre de Saquarema.



Segundo informações da polícia, o homem agrediu sua companheira com socos pelo corpo e golpes de pá de obra nas costas e na nuca. As agressões começaram dentro da casa e se estenderam até a rua, quando o acusado acertou um golpe de pá na nuca da vítima que desmaiou e caiu no chão. A filha da mulher assistiu tudo e tentou defender a mãe, quando também passou a ser agredida com golpes na cabeça e nas costas.



O acusado tem uma lista grande de crimes nas costas; 13 inquéritos estão sendo apurados, como posse de arma de fogo, ameaça, injúria, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio.