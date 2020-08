População poderá participar da primeira audiência pública do Plano Diretor Municipal

Saquarema - A realização da primeira audiência pública para discussão do Plano Diretor Municipal, acontecerá na quarta-feira (26), através do YouTube da Câmara.

O Plano Diretor é um dos instrumentos básicos da política urbana. É altamente recomendado para todos os municípios brasileiros e obrigatório para cidades. Ele deve propôr diretrizes que norteiem os agentes públicos e privados sobre o que deve ou não ser feito no território do município. Nele, são identificadas e delimitadas as áreas urbanas e rurais e traçadas as estratégias para o seu desenvolvimento, assegurando os direitos fundamentais, a sustentabilidade e o atendimento pleno às demandas da população.