Policial rendido dá 6 tiros contra homem que o mantém na mira de uma arma

Saquapel. Saquarema - Na noite de ontem (16), policiais militares foram abordados na Av. Saquarema e informados por um motorista que uma moto havia sido roubada na altura da

Por coincidência, no momento em que a guarnição chegou na altura da loja de descartáveis, um outro homem informou que em uma casa azul, próxima ao local, estava um indivíduo armado que teria acabado de disparar tiros contra sua esposa com as crianças em casa. A polícia parou em frente ao imóvel, bateu no portão e o suspeito abriu com a arma em punho, apontando para o policial, que ficou rendido, sob ameaça de morte.

Segundo informações da polícia, um dos policiais deu ordem para o suspeito se render, sem sucesso. O policial reagiu em legítima defesa e disparou 06 tiros contra o homem, que morreu no local.

Apesar de 4 tiros terem sido disparados dentro de casa, a mulher e as crianças não foram atingidas.

O policial foi encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, para avaliação e tratamento dos ferimentos. O local foi preservado e passou por perícia. Um revólver calibre 38 foi apreendido. O corpo foi removido pelo rabecão e a ocorrência conduzida a 124° DP de Saquarema.