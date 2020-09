No último dia 30, a irmandade religiosa da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth organizou uma carreata para que a imagem da virgem corresse as principais vias e capelas do município, passando por quase todos os bairros e ruas, atendendo toda a população. A igreja também divulgou que haverá transmissão ao vivo das celebrações e demais atividades religiosas referentes ao Círio.

Por nota, a assessoria da Prefeitura comunicou que, com os decretos de enfrentamento ao Coronavírus em vigor no município, a. As costumeiras barraquinhas de artesanatos e comidas não terão espaço na cidade esse ano., o município tambémoriundas de outros municípios dentro dos seus limites. As barreiras sanitárias estarão em operação na cidade , fiscalizando todos os veículos que chegarem à Saquarema.Os acessos às praias também estarão fechados, com equipes da Guarda Civil e do PROEIS fazendo rondas e patrulhamentos constantes. Todas as equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Guarda Civil Municipal e PROEIS estarão de prontidão atuando nas ruas.. Para os dois casos, será necessária a comprovação por meio de documentos (carnê de IPTU, contas de luz, água, telefone fixo ou internet). Convidados e demais pessoas que queiram entrar na cidade não terão a entrada permitida.Em um trecho da nota, "A Prefeitura de Saquarema entende que a tradição religiosa é importante para a cultura local, mas o momento é de evitar aglomerações e proteger a população saquaremense, valorizando a vida do cidadão local.", esclarece a assessoria.