CBF definiu os próximos confrontos da Copa do BrasilFoto: Divulgação/CBF

Publicado 06/08/2021 15:20 | Atualizado 06/08/2021 15:47

Rio - A CBF realizou nesta sexta-feira (6) o sorteio para os duelos das quartas de final da Copa do Brasil, como também definiu o chaveamento final do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro. Não houve qualquer tipo de direcionamento ou divisão de potes.

Os duelos desta fase estão marcados para as semanas de 25 de agosto e 1 de setembro. Athletico-PR, Grêmio, São Paulo e Fluminense terão o mando de campo no jogo de ida. Quanto a Santos, Flamengo, Fortaleza e Atlético-MG, os clubes terão o mando de campo no jogo da volta da Copa do Brasil.



CONFRONTOS E MANDO CAMPO NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL:

Athletico-PR x Santos

Grêmio x Flamengo

São Paulo x Fortaleza

Fluminense x Atlético-MG



O vencedor de Santos e Athletico-PR irá enfrentar o ganhador de Grêmio e Flamengo. No outro lado da chave, quem levar a melhor entre São Paulo e Fortaleza irá medir forças com Fluminense ou Atlético-MG na outra semifinal. Os vencedores dessas duas semifinais irão para a grande decisão da Copa do Brasil.

Com a participação nas quartas de final garantida, os oitos times do sorteio garantiram mais R$ 3,45 milhões em premiações na Copa do Brasil. Se avançar à semifinal, cada clube receberá mais R$ 7,3 milhões e, em caso de título, o vencedor embolsaria outros R$ 56 milhões.



As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta, com a presença do árbitro de vídeo (VAR) e sem o gol qualificado, o "gol fora".