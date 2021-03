Os agentes apreenderam granada, arma e drogas na operação no Vale do Ipê Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 15:10 | Atualizado 21/03/2021 15:23

Belford Roxo - Policiais Militares do 39º BPM (Belford Roxo) em operação neste sábado (20), no Vale do Ipê, em Belford Roxo, foram atacados por traficantes durante um patrulhamento na comunidade.

Segundo informações dos agentes, após um rápido confronto, eles encontraram dois homens feridos, com eles foram apreendidos uma pistola, uma granada e farto material entorpecente.



Publicidade

Os policiais militares socorreram os criminosos e encaminharam os dois para o Hospital Municipal de Belford Roxo (Joca). A ocorrência foi registrada na 54ª DP. O nome dos presos ainda não foi divulgado.