Os policiais militares apreenderam armas e drogas. A ocorrência foi registrada na 54ª DP Reprodução / PM

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 13:32 | Atualizado 05/04/2021 15:06

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM realizaram nesta segunda-feira (5/4), na comunidade do Gogó da Ema, em Belford Roxo, operação para prender ladrões de carros e caminhões de carga na região. Ao chegarem à comunidade, foram recebidos com tiros por bandidos locais, sendo necessário o revide.

Os agentes realizaram um cerco na área após o confronto e conseguiram prender três bandidos, ainda não identificados. Com eles foram apreendidos uma pistola Glock 45, 750 pinos de cocaína, além de um rádio transmissor.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP.