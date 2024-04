Crime aconteceu no último sábado (13) e acusados foram encontrados em menos de 24 horas - Divulgação

Publicado 16/04/2024 14:51 | Atualizado 16/04/2024 14:54

Após denúncia anônima, no último domingo (14), Policiais do 11° Batalhão de Polícia Militar prederam três suspeitos de matar o jovem Felipe Ponce, morador do bairro BNH em Bom Jardim. O crime tinha acontecido menos de 24 horas antes, na tarde de sábado (13).

No local onde os acusados estavam escondidos, foi encontrado material de endolação e um rádio transmissor. Os presos e o material foram encaminhados para 158ª Delegacia de Polícia para registro do fato.

Um dos acusados, ao ser capturado pela Polícia Militar, afirmou ser o mandante da agressão a pauladas que resultou na morte da vítima, que era filho de um Policial Militar aposentado. A confissão foi filmada pela câmera do uniforme de um dos policiais militares.

Durante a lavratura do flagrante, os três autuados permaneceram em silêncio. A motivação do crime está sendo investigada.