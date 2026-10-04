Candidatos do PL vencem na cidade - Reprodução X Douglas Ruas

Candidatos do PL vencem na cidadeReprodução X Douglas Ruas

Publicado 04/10/2026 20:13 | Atualizado 04/10/2026 21:23

Os eleitores de Bom Jardim, na Região Serrana do Rio, foram às urnas neste domingo (4) para escolher os representantes para a Presidência da República, o Governo do Estado, o Senado, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O município contou com 74 seções eleitorais. Dos 22.628 eleitores que estavam aptos a votar, 17.795 compareceram às urnas, enquanto 4.833 não votaram, o que representa uma abstenção de aproximadamente 21,36% do eleitorado.

Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Bom Jardim, com 9.554 votos, ou 56,88%. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 5.896 votos, correspondentes a 35,10%. A diferença entre os dois foi de 3.658 votos. Em terceiro, ficou Ronaldo Caiado, que recebeu 475 votos (2,83%), seguido por Augusto Cury, com 445 votos (2,65%), e Renan Santos, que somou 369 votos (2,20%). Foram 363 votos em branco (2,04%) e 634 eleitores votaram nulo (3,56%).

Ambas as candidaturas vão para segundo turno, que será no dia 25 de outubro.



PL também vence para Governo do Estado e Senado no município

Na disputa pelo Governo do Estado, Douglas Ruas (PL) também liderou a votação no município, com 8.948 votos, ou 59,60%. Eduardo Paes (PDS) ficou em segundo, com 5.182 votos (34,51%), uma diferença de 3.766 votos entre os dois.

O desempenho do PL também apareceu na disputa pelo Senado. Carlos Portinho foi o mais votado em Bom Jardim, com 8.808 votos (31,53%). Em segundo lugar ficou Carlos Jordy, com 7.610 votos (27,24%).

Para deputado federal, os cinco candidatos mais votados no município foram Dr. Luizinho (PP), com 2.062 votos; Dani Cunha (PL), com 1.337; Altineu Côrtes (PL), com 1.122; Dimas Gadelha (PT), com 1.099; e Luiz Lima (Novo), com 1.062 votos.

Na disputa para deputado estadual, Gustavo Tutuca (PP) liderou em Bom Jardim, com 1.960 votos. Em seguida ficaram Bruno Boaretto (PL), com 1.556; Zé Alexandre (PT), com 1.208; Rodrigo Medeiros (PL), com 848; e Welbert Pedro (Novo), com 769 votos.

No caso da votação para os cargos de deputado federal e deputado estadual, porém, a eleição não é definida apenas pela votação obtida em um município. As cadeiras da Câmara dos Deputados e da Alerj são distribuídas considerando o total de votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações em todo o estado, dentro do sistema proporcional. Também são aplicadas as regras eleitorais relacionadas ao quociente eleitoral, quociente partidário e às sobras. Por isso, um candidato pode ser o mais votado em Bom Jardim e, ainda assim, não ser eleito, enquanto outro que teve votação maior no conjunto do estado pode conquistar uma cadeira.



