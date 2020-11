Vanusa estava morando na casa de repouso há mais de dois anos Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 10:54 | Atualizado 09/11/2020 11:10

São Paulo - O velório da cantora Vanusa está acontecendo na manhã desta segunda-feira, no Funeral Arce Morumbi, Avenida Giovanni Gronchi 1358. A cerimônia teve início por volta das 8h e vai até às 14h para família e amigos próximos. O sepultamento do corpo está marcado para a tarde, às 16h, no Cemitério de Congonhas, em São Paulo.

Vanusa teve sua morte por insuficiência respiratória aos 73 anos, na manhã do último domingo (8). A cantora estava em uma casa de repouso, onde morava há mais de dois anos, em Santos, no litoral paulista. A cantora deixa três filhos, Rafael Vanucci, Aretha Marcos e Amanda Marcos.

A assessoria de Vanusa informou que um enfermeiro percebeu, por volta das 5h30, que ela estava sem batimentos cardíacos. "Imediatamente chamaram a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que constatou insuficiência respiratória como a causa da morte."