Publicado 20/02/2021 11:38 | Atualizado 20/02/2021 11:48

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de um inquérito para investigar o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) por suposto desacato e crime de infração de medida sanitária preventiva, atendendo a uma solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta sexta-feira (19).Após ter sido preso pela Polícia Federal na terça (16), Daniel Silveira foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) no Rio de Janeiro. Ele fez resistência para não utilizar a máscara e discutiu com uma policial civil que trabalha no local Daniel Silveira disse à agente, apontando o dedo em direção a ela, que, se fosse orientado a usar a máscara mais uma vez, ele não colocaria o material de proteção. A policial manteve o tom de voz firme e insistiu que ele usasse a máscara. No final, ele acatou a ordem.Alexandre de Moraes enviou um ofício à PGR para a adoção de “providências cabíveis” em relação ao caso. O inquérito foi solicitado pelo vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros.