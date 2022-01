Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas Gerais - Handout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas GeraisHandout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Publicado 09/01/2022 10:46 | Atualizado 09/01/2022 12:02

Rio - Os dois desaparecidos e as oito vítimas que morreram depois da queda de um paredão rochoso em Capitólio, no estado de Minas Gerais, estavam em uma lancha chamada “Jesus”. As atualizações são do Corpo de Bombeiros, em vídeo nas redes sociais.



Ainda segundo a corporação, todas as pessoas que estavam nas outras três embarcações já foram resgatadas e conduzidas para unidades hospitalares da região, sendo que a maior parte delas também já recebeu alta. Onze mergulhadores especializados e mais de cinquenta militares seguem empenhados na área de busca. A operação também conta com quatro lanchas e três motos aquáticas.



As ações de busca com os mergulhadores no local do acidente foram retomadas na manhã deste domingo, 9, depois de serem suspensas durante a madrugada por causa da baixa condição de visibilidade e segurança. Já as buscas nas embarcações dos bombeiros e a operação do sistema de comando, montada especificamente para atender os desdobramentos da tragédia, não foram interrompidas desde ontem.



O desastre no Capitólio aconteceu por volta de 12h30, quando dezenas de turistas aproveitavam o sábado em passeios de barcos no Lago de Furnas. Até o momento, sete vítimas fatais foram confirmadas. Em vídeos nas redes sociais, gravados em uma das lanchas mais distantes, as pessoas que estavam no local aparecem preocupadas com o descolamento da pedra momentos antes do acidente. Mais de trinta pessoas ficaram feridas.



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), prestou solidariedade às vítimas ainda no sábado. "Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso Estado, devido às fortes chuvas, que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio. O Governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Solidarizo com as famílias neste difícil momento. Seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários", lamentou.



Também no sábado, a Marinha anunciou o envio de equipes para ajudar nas buscas e prestar suporte às vítimas no Lago de Furnas. A corporação comunicou que um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias do caso.

URGENTE!!! Pedras se soltam de cânion em Capitólio, em Minas, e atingem três lanchas. pic.twitter.com/784wN6HbFy — O Tempo (@otempo) January 8, 2022

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci