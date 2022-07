Correria durante tiroteio em quadra esportiva - Reprodução

Publicado 14/07/2022 10:32 | Atualizado 14/07/2022 12:47

Um tiroteio em uma quadra de esportes em Santa Maria, no Distrito Federal, deixou dois homens mortos e duas pessoas feridas, na noite desta quarta-feira, 13. Testemunhas relataram que os tiros começaram quando três homens armados chegaram no local em dois carros. O trio teria disparado mais de 20 vezes.

O Corpo de Bombeiros informou que os homens tinham 33 e 27 anos. Uma mulher de 19 anos, atingida na barriga, está internada em estado grave, no hospital da região. No momento dos tiros era realizado um campeonato de futsal. O local fica a cerca de 500 metros de um Batalhão de Polícia Militar.

Câmeras de segurança de casas próximas gravou o momento em que as pessoas correram, assustadas.

Moradores dizem que os homens mortos na ação eram do time de futsal que jogava no momento dos tiros. Um deles, segundo os policiais, já tinha passagem pela polícia e a família acredita que pode ter sido um acerto de contas. As duas vítimas foram baleadas no estacionamento, um deles morreu no local e o outro correu até a quadra, onde não resistiu.