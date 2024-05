Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública devido as fortes chuvas - Reprodução/X

Publicado 02/05/2024 19:46 | Atualizado 03/05/2024 14:56

O Rio Grande do Sul já registra 37 mortes em decorrência das chuvas que atingem o estado nos últimos dias. Também há 74 pessoas desaparecidas no estado. Segundo o governador Eduardo Leite, os números devem subir nos próximos dias.

“Com a mais profunda dor no coração, eu sei dizer que será ainda mais que isso, porque não estamos conseguindo acessar determinadas localidades”, disse.

O total de pessoas em abrigos é de 7.949 e 23.598 mil estão desalojadas. O número de municípios afetados chegou a 235. O governador pediu atenção especial das pessoas para que levem a sério as recomendações de evacuação de locais atingidos. “Estamos em uma situação absurdamente excepcional”.

Mais de 328 mil pontos estão sem energia elétrica no estado e 541,5 mil clientes estão sem abastecimento de água. Um total de 494 escolas estão afetadas em todo o estado, danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte ou com problema de acesso.

Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), no momento, são 139 trechos em 60 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.