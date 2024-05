Vista aérea das ruas alagadas do bairro Navegantes, em Porto Alegre, RS - afp

Publicado 12/05/2024 19:39 | Atualizado 13/05/2024 08:37

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou, em novo levantamento às 18h deste domingo (12), que o número de mortos devido às fortes chuvas que se alastram no estado subiu para 145. Já o número de desaparecidos, que no balanço anterior era de 131 pessoas, agora caiu para 125. O número de feridos permaneceu em 806.

Veja o balanço

- Municípios afetados: 447

- Pessoas em abrigos: 81.200

- Desalojados: 538.743

- Afetados: 2.115.703- Feridos: 806

- Desaparecidos: 125

- Óbitos confirmados: 143

-Óbitos em investigação: 0

- Pessoas resgatadas: 76.399

- Animais resgatados: 10.555

- Efetivo: 27.589

- Viaturas: 4.398

- Aeronoaves: 41

- Embarcações: 340



Avisos e Alertas

A Defesa Civil alertou que o Rio Jacuí apresenta tendência de manter níveis elevados, podendo ultrapassar registros anteriores devido à vazão das bacias dos Vales. As regiões já inundadas podem continuar a subir, especialmente na zona norte da capital e região metropolitana, devido às chuvas intensas. Moradores devem evitar retornar a áreas inundadas e permanecer em segurança até que as águas baixem.