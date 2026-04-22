Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) concede prazo adicional para que o governo analise os pontos da proposta - Agência Câmara

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) concede prazo adicional para que o governo analise os pontos da propostaAgência Câmara

Publicado 22/04/2026 16:11 | Atualizado 22/04/2026 16:12

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) afirmou que adiou para o dia 4 de maio a divulgação do seu relatório sobre o projeto que institui a Política Nacional para Minerais Críticos e Estratégicos. A decisão ocorreu a partir de um novo pedido do governo pela postergação da publicação do parecer.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), havia pautado a votação do projeto para nesta quarta-feira (22). "Agora, novamente, o governo pede ao presidente Hugo que nós posterguemos a apresentação do relatório, para que essas conversações possam ser intensificadas", declarou Jardim, nesta quarta.

Jardim informou que acabou orientado por Motta para conceder um prazo adicional. "Aguardaremos para a publicação do parecer, desenvolveremos diálogo e, no próximo dia 4, uma segunda-feira, eu protocolarei o meu parecer, já espero, fruto dessas conversas", concluiu o parlamentar.