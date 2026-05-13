Flávio Bolsonaro escreveu a Daniel Vorcaro para pagar despesas do filme que conta a história de seu pai - Wikipedia / Montagem / Reprodução

Flávio Bolsonaro escreveu a Daniel Vorcaro para pagar despesas do filme que conta a história de seu paiWikipedia / Montagem / Reprodução

Publicado 13/05/2026 15:43

O veículo de notícias Intercept Brasil divulgou áudio em que o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pediria dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro.



"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas e que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz Flávio Bolsonaro no áudio divulgado.



Nas mensagens obtidas pelo Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs."



A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025.



No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco.



O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.

Flávio negou financiamento de Vorcaro

Após se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, na manhã desta quarta (13), Flávio foi questionado por um repórter do Intercept Brasil sobre o tema, em conversa com outros jornalistas, antes da publicação da reportagem do veículo que revela a negociação:



"É mentira, de onde você tirou isso?", afirmou Flávio Bolsonaro, dando uma gargalhada e se afastando do local onde respondia perguntas de jornalistas.



Depois, o jornalista diz que o Intercept divulgaria mensagens de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro. O senador chama o repórter de militante e diz: "É mentira, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? É dinheiro privado, dinheiro privado, dinheiro privado.", finalizou.