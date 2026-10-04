Candidatos do PL, Douglas Ruas (à esq) e Flávio Bolsonaro vão ao segundo turno das eleições 2026Divulgação campanha PL

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Jannaina Costa
Os eleitores de Cachoeiras de Macacu foram às urnas neste domingo (4) para escolher os representantes para a Presidência da República, o Governo do Estado, o Senado, a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O município contou com 150 seções eleitorais. Dos 46.722 eleitores que estavam aptos a votar, 17.795 compareceram às urnas, enquanto 4.833 não votaram, o que representa uma abstenção de aproximadamente 21,36% do eleitorado. 
Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Cachoeiras, com 20.791 votos, ou 59,62%. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 11.917 votos, correspondentes a 34,17%. A diferença entre os dois foi de 8.874 votos. Completando os cinco mais bem votados, Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 786 votos (2,25%), seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 665 votos (1,91%); e Renan Santos (Missão), com 582 votos (1,67%).
No total, 709 votos foram brancos (1,94%) e 917 foram nulos (2,51%), completando o panorama da votação no município para presidente.
Ambas as candidaturas vão para segundo turno, que será no dia 25 de outubro.
PL também vence para Governo do Estado e Senado no município
Na disputa pelo Governo do Estado, Douglas Ruas (PL) também liderou a votação no município, com 19.976 votos, ou 62,19%. Eduardo Paes (PDS) ficou em segundo, com 10.249 votos (31,91%), uma diferença de 9.727 votos entre os dois.
O desempenho do PL também apareceu na disputa pelo Senado. Carlos Portinho foi o mais votado na cidade, com 19.532 votos (32,34%). Em segundo lugar ficou Carlos Jordy, com 18.014 votos (29,82%).
Para deputado federal, os cinco candidatos mais votados no município foram Altineu Côrtes (PL), com 2.777; Juninho do Pneu (PSDB), com 1.758; Luciano Vieira (PSDB), com 1.445; Bernardo Rossi (União), com 1.166; e Soraya Santos (PL), com 972.
Na disputa para deputado estadual, Júlio Rocha (Agir) teve 3.899; seguido de Guilherme Delaroli (PL), que conquistou 3.279 votos; André Correa (PSD) teve 1.638; Rodrigo Medeiros (PL), com 1.358; e Bruno Boaretto (PL) teve 1.216.
No caso da votação para os cargos de deputado federal e deputado estadual, porém, a eleição não é definida apenas pela votação obtida em um município. As cadeiras da Câmara dos Deputados e da Alerj são distribuídas considerando o total de votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações em todo o estado, dentro do sistema proporcional. Também são aplicadas as regras eleitorais relacionadas ao quociente eleitoral, quociente partidário e às sobras. Por isso, um candidato pode ser o mais votado em Bom Jardim e, ainda assim, não ser eleito, enquanto outro que teve votação maior no conjunto do estado pode conquistar uma cadeira.

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Candidatos do PL vencem na cidade
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