O premiado musical infantojuvenil “Três Marias”, espetáculo que já se apresentou por mais de 35 cidades em todo o Brasil, está chegando em nossa cidade na próxima sexta-feira (31), em uma única apresentação. O espetáculo acontece no Centro Cultural Professora Amélia Thomaz, às 19h, com entrada gratuita e retirada de ingressos online . A classificação é livre.Idealizado e realizado pela Cia. Teatral Crias da Casa, “Três Marias”, um espetáculo lúdico e poético ancorado numa proposta cênica e estética de uma trupe mambembe contadora de histórias. Com texto de Gabriel Naegele, direção Maria Vidal em parceria com Gabriel, que também integra o elenco ao lado de Aline Peixoto, Denise Peixoto, Leo Thurler e Gabriel Ribeiro, “Três Marias” utiliza a linguagem da farsa e do musical para retratar a saga de uma trupe de contadores de histórias e tratar de temas como amor, aventura, morte, entre outros.O espetáculo construiu uma bem sucedida trajetória que começou com uma pesquisa desenvolvida pela companhia em 2008. Apresentado pela primeira vez em 2012, a peça teve grande receptividade do público e da crítica, tendo sido recordista de indicações no Prêmio Zilka Sallaberry no mesmo ano, concorrendo em 9 categorias das 10 existentes. Recebendo os prêmios de Melhor Espetáculo e Melhor Figurino. Desde então “Três Marias” ganhou diversos prêmios e se apresentou em mais de 35 cidades do Brasil, já tendo passado por Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Santa Catarina, Bahia e Paraná.A história se passa numa praça em algum lugar indeterminado. Antonio Maria, Zé Maria e Maria Aparecida se conhecem. Descobrem afinidades e decidem, juntos, correr o mundo como uma trupe mambembe, contando e vivendo histórias. Agora eles são Três Marias - três destinos, três amigos, três vidas atreladas por um chamado: contar e viver histórias pelo mundo. Assim, desdobrando-se em vários personagens e tipos, os ‘menestréis’ contam ao público a história de um grande amor entre um anjo da guarda, Gabriel, e sua tutelada, a jovem e doce Janaina. Um amor inicialmente impossível, mas que acaba por se realizar.