Das 60 motos fiscalizadas, 13 foram retidas por irregularidades e os condutores autuados por crime ambiental de poluição sonora e contravenção penal de perturbação do sossegoDivulgação 11BPM
Segundo as informações repassadas pela corporação, um dos efeitos da operação foi a redução quase total da circulação de motocicletas com escapamentos alterados na região.
A fiscalização tem como um dos focos as motocicletas com alterações no sistema de escapamento, que podem provocar níveis elevados de ruído. As ações seguem sendo realizadas nos municípios atendidos pelas companhias.
Operação fiscaliza 143 motos em Cantagalo, Cordeiro e Macuco
Ações em municípios da Serra Fluminense também resultaram em retenções de veículos e autuações por poluição sonora e perturbação do sossego
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