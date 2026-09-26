Das 60 motos fiscalizadas, 13 foram retidas por irregularidades e os condutores autuados por crime ambiental de poluição sonora e contravenção penal de perturbação do sossego - Divulgação 11BPM

Das 60 motos fiscalizadas, 13 foram retidas por irregularidades e os condutores autuados por crime ambiental de poluição sonora e contravenção penal de perturbação do sossegoDivulgação 11BPM

Publicado 26/09/2026 14:37 | Atualizado 26/09/2026 14:51

A operação de fiscalização de motocicletas realizada na área de atuação do 11º Batalhão de Polícia Militar já abordou mais de 200 motos em municípios da Região Serrana. Iniciada há pouco mais de três meses, a ação resultou na retenção de pelo menos 51 veículos para regularização. Na área da 3ª Companhia, responsável pelo policiamento de Cantagalo, Cordeiro e Macuco, foram 143 motocicletas abordadas desde o início da operação. Ao todo, 38 veículos foram retidos para regularização. Já na área da 4ª Companhia, que atende os municípios de Trajano de Moraes e Santa Maria Madalena, mais de 60 motocicletas foram fiscalizadas. Deste total, 13 foram retidas por irregularidades e os condutores autuados por crime ambiental de poluição sonora e contravenção penal de perturbação do sossego.



Segundo as informações repassadas pela corporação, um dos efeitos da operação foi a redução quase total da circulação de motocicletas com escapamentos alterados na região.



A fiscalização tem como um dos focos as motocicletas com alterações no sistema de escapamento, que podem provocar níveis elevados de ruído. As ações seguem sendo realizadas nos municípios atendidos pelas companhias.

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