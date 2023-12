Xuxa Meneghel - Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 08:31 | Atualizado 14/12/2023 08:33

A empresa "Xuxa Promoções e Produções", de Xuxa Meneghel, foi condenada a pagar R$ 40 milhões por apropriação indevida dos personagens de "A turma do Cabralzinho". A apresentadora é acusada de plágio por Leonardo Soltz e já perdura há 20 anos.



De acordo com informações do jornal "O Globo", a decisão foi homologada na última quarta-feira (13), pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O projeto, criado em 1998 pelo publicitário mineiro, foi avaliado por um representante da empresa de Xuxa, que teria negado.

Em 1999, Leonardo Soltz alegou que a apresentadora infantil teria se apropriado indevidamente de seus personagens devido ao lançamento de "Turma da Xuxinha descobrindo o Brasil". O projeto idealizado pelo publicitário tinha o intuito de celebrar os 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil.

A empresa de Xuxa Meneghel havia sido condenada a pagar R$ 65 milhões em janeiro deste ano, mas recorreu ao TJ-RJ, afirmando que não houve plágio e que os personagens eram diferentes. No entanto, a juíza Flávia Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível, reavaliou as provas dos autos e concluiu que houve cópia.