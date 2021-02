Por IG - Gente

Publicado 09/11/2020 10:51 | Atualizado 09/11/2020 11:15

Na manhã do último domingo (8), a filha de Tom Veiga contou sobre a cerimônia que fez para os sete dias da morte do pai. O intérprete do Louro José morreu há uma semana, após sofrer um acidente vascular cerebral. Alissa Veiga, que estava completando anos no dia em que perdeu o pai, não pode se despedir no enterro e contou nas redes sociais como fez para dar adeus.

Alissa Veiga fala sobre se despedir do pai Instagram/Reprodução

Alissa contou que a mãe de uma amiga dela deu a ideia do que fazer. A adolescente escreveu uma cartinha para Tom Veiga e soltou ela amarrada em balões. "Para me despedir dele, já que não consegui ir ao enterro. E outra para Deus, para agradecer e pedir por dias melhores", explicou.

A menina contou que a cerimônia funcionou. "Me fez sentir mais leve. Agora tenho certeza que ele sabe tudo o que eu sinto, consegui", disse. Outras pessoas que eram próximas ao intérprete do Louro José também já falaram sobre a morte dele, André Marque desabafou nas redes sociais, por exemplo.