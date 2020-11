Por IG - Gente

Publicado 11/11/2020 10:50 | Atualizado 11/11/2020 10:51





MC Mirella e Dadá Boladão apresentam o novo single "Seu Rebolado"





Seu Rebolado, a nova parceria musical entre MC Mirella e Dadá Boladão, Seu Rebolado, que conta com um toque da personalidade e estilo musical dos dois cantores já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via Kondzilla Records.

O som gera muita expectativa no público atualmente, tanto pelo fato de MC Mirella estar confinada e todos a acompanharem, além do profissional, o lado pessoal da cantora, como também pelos fãs do Dadá Boladão, dono do sucesso Surtada (faixa bateu o recorde no TOP 1 da plataforma Spotify por três meses consecutivos), que estão apostando todas as fichas nesse single.

MC Mirella é uma cantora de funk com mais de 19 milhões de seguidores em seu Instagram e hits como Te amo piranha e Quer mais?, atualmente está participando do reality show A Fazenda, na TV Record.

Dadá, pernambucano rei do brega funk, a tingiu a marca de milhares de visualizações no seu canal no YouTube e coleciona feats com artistas como Kevinho, Wesley Safadão, Jottapê, entre outros.

Seu Rebolado chega com um videoclipe que estará disponível também nesta quarta-feira (11) às 11 horas, no canal oficial da KondiZilla no YouTube.

Ouça o single:

https://open.spotify.com/track/2Kxm2TkgYN8RdgP5g9TImI