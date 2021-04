Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas Reprodução/Instagram

Publicado 04/04/2021 09:21 | Atualizado 04/04/2021 09:28

São Paulo - Susana Garcia, amiga de Paulo Gustavo, revelou que o comediante, conhecido por interpretar Dona Hermínia em "Minha Mãe é Uma Peça", fez piadas e brincou com os médicos e enfermeiros antes de ser intubado. O artista está internado desde 13 de março em um hospital no Rio de Janeiro por conta da Covid-19.

"Antes de você ser intubado, você brincou com médicos e enfermeiros, fez piadas, todo mundo riu, depois você se emocionou, falou com cada profissional da importância deles na sua vida", contou Susana, que é diretora e médica, no Instagram.

Segundo ela, o ator também fez questão de dizer a Thales Bretas, seu marido, que a intubação é um "até breve". "Se despediu do seu marido que você tanto ama e disse: 'te amo. Já volto'".

Ao falar sobre o estado de saúde do amigo, Susana alega que "toda a equipe médica" está otimista. "Eu vivi hoje uma coisa que me tocou muito: toda a equipe médica entusiasmada e otimista com a sua cura. E Thales com um olhar de alívio de que vamos entrar na reta da sua cura. E eu saí de lá com o seu 'até já' cada vez mais próximo. Tenho muita certeza de que você vai sair curado pela porta daquele hospital e estaremos esperando por você com todo amor do mundo que você merece ter. Vem! Estamos aqui!", dissertou.