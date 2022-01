Linn da Quebrada - Reprodução/TVGlobo

Linn da QuebradaReprodução/TVGlobo

Publicado 20/01/2022 13:47 | Atualizado 20/01/2022 14:08

Rio - Agora o elenco está completo! Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon se juntaram aos demais participantes do "BBB 22" na tarde desta quinta-feira (20). Os três integrantes do Camarote, grupo de famosos, foram diagnosticados com Covid-19 e cumpriram o período de isolamento no hotel.

fotogaleria Linn da Quebrada foi a primeira a entrar e foi recepcionada pelos participantes que estavam conversando na academia. A atriz foi destaque na série "Segunda Chamada", da TV Globo.

Arthur Aguiar entrou na sequência. O cantor e ator ficou conhecido após participar da versão brasileira da novela Rebelde. Recentemente, causou polêmica ao trair sua mulher, a ex-BBB Maira Cardi, dezesseis vezes.

A influenciadora digital Jade Picon entrou por último na casa mais vigiada do país. A irmã de Léo Picon, é ex-namorada de João Guilherme, filho do cantor Leonardo.