10/08/2021

Rio - Luan Santana pegou os fãs de surpresa ao revelar que já se encontrou com a vencedora do "BBB 21", Juliette Freire. Apesar da paraibana ter negado o convite para participar de um videoclipe do cantor sertanejo, ele disse, em entrevista ao podcast "No Flow", que ela é "gente boa" e entende o porquê dela ter recusado.

"Entendi quando Juliette não aceitou meu convite para gravar o clipe comigo. Ela tinha outros planos e projetos, mas a gente já se encontrou pessoalmente, sim. Ela é muito gente boa e talentosa", afirmou ele. Nenhuma foto do encontro foi postado nas redes sociais, nem registrado por fotógrafos.

Ao ser questionado se ficaria com Juliette, ele deu um sorrisinho e não respondeu. Na época do reality, cantor e confinada trocaram "flertes".