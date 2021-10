Majella homenageou o amigo, Paulo Gustavo - Reprodução

fotogaleria Rio - Marcus Majella homenageou Paulo Gustavo nesta segunda-feira (18), através do seu perfil no Instagram. O humorista perdeu o amigo vítima da covid-19, em maio.Paulo Gustavo será o tema do enredo da Escola de Samba São Clemente no carnaval de 2022, e Marcus Majella aproveitou a oportunidade para homenagear o amigo e colega de cena em vários programas.

"Dona Hermínia mandou avisar que pode⁣, brincar na avenida e dizer no pé, mulher com mulher, tudo bem⁣, homem com homem, também⁣. O negócio é amar alguém⁣. São Clemente, que lindo o samba em homenagem ao nosso amigo", iniciou a postagem.

No texto, o humorista citou a irmã de Paulo Gustavo. "Como disse Juliana Amaral, Paulo Gustavo merece sim todas as homenagens. E eu estarei sempre na primeira fileira, como em todas as peças, aplaudindo e vibrando. Te amo, PG. Sinto sua falta todos os dias. Mas você viverá para sempre no meu coração", concluiu.

O enredo da São Clemente não é a única homenagem feita para o ator. A antiga Rua Coronel Moreira César, em Niterói, foi rebatizada como Rua Ator Paulo Gustavo, como forma de celebrar o ator que era niteroiense. Já na capital do Estado, a Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ), estuda um projeto que torna o dia 30 de outubro, data de aniversário do comediante, em Dia do Humor.

O objetivo do projeto de lei é "eternizar no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia 30 de outubro como o Dia do Humor, uma homenagem a Paulo Gustavo e também uma celebração ao ato de fazer rir, reconhecendo a importância que o gênero tem na vida dos cidadãos fluminenses e a sua capacidade de mudar para melhor a relação entre todas as pessoas".

Paulo Gustavo faleceu no dia 4 de maio após mais de 50 dias internado no Hospital Copa Star para monitoramento do quadro de Covid-19. O ator sofreu uma embolia pulmonar no dia 2 de maio e não conseguiu se recuperar.