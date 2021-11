Cantor falou sobre a morte da ex-namorada e mãe do seu filho, Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 06/11/2021 12:01 | Atualizado 06/11/2021 12:53

Rio - Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marília Mendonça, se pronunciou neste sábado (06), pelo Instagram, sobre o falecimento da cantora em um acidente aéreo próximo a uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

"Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no peito agora, mas passo aqui para agradecer à todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo. Quero pedir a oração de vocês por nossa família, e pela família das demais vítimas. O Léo está bem, graças a Deus. Aos amigos e fãs que querem se despedir, vou postar informações nos próximos stories”, disse nas redes sociais.