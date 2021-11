Ludmilla canta em festa de aniversário do empresário Edu Muniz - Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

Publicado 20/11/2021 11:53 | Atualizado 20/11/2021 12:14

Rio - Ludmilla se apresentou na festa de aniversário do empresário Eduardo Muniz, nesta sexta-feira (19). O evento aconteceu no Condomínio Mansões, na Barra da Tijuca. A celebração contou com a presença de Brunna Gonçalves, dançarina e esposa da cantora.

O empresário, que adora celebrar os novos ciclos, repetiu a tradição de anos anteriores e sua comemoração contou com várias atrações, como a dupla Matheus e Kauan e o cantor Mumuzinho, além da presença de influenciadores. O evento seguiu respeitando todos os protocolos de segurança e as normas estabelecidas pela OMS.