Sambistas lamentam a morte de MonarcoReprodução

Publicado 12/12/2021 11:09 | Atualizado 12/12/2021 12:27

Rio - Internado desde o dia 21 de outubro no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, mestre Monarco faleceu no último sábado e deixou o mundo do samba de luto. A morte do Presidente de honra da Portela fez grandes personalidades do ritmo mais tradicional do país lamentarem a perda.

Paulinho da Viola - "Monarco foi uma voz e uma consciência que ajudou a escrever a história da Portela e do samba por mais de 60 anos. Um grande artista e uma grande figura, com o coração do tamanho de um talento de valor imensurável."

Alcione - "Mais um dos principais capítulos da história do Samba se vai… Perdemos Monarco, a personificação da elegância da azul e branco de Madureira. Descanse em paz, Mestre."





Martinho da Vila - "Eu estou profundamente triste, perdi um grande amigo, Monarco. Esteja na paz de Deus. "

Diogo Nogueira - "Vai, grande mestre, ao encontro de seus amigos parceiros sambistas que hoje fazem o céu ficar mais e mais brilhante e mais lindo envolvendo nosso coração de saudade e de esperança para um mundo melhor e com mais amor. Venho aqui lhe agradecer mestre Monarco por todo legado construído, ensinamentos e amizade. Obrigado por ter sido um dos responsáveis por ter me convidado para fazer parte da ala de compositores da Portela. Minha eterna gratidão!"

Xande de Pilares - "Obrigado mestre amigo Hildemar Diniz obrigado por tudo que fizeste por nós! Que o céu lhe receba em festa! Que Deus conforte a família, amigos e fãs! Descanse em paz e até um dia!"

Paula Lima - "'O mundo passa por mim todos os dias enquanto eu passo pelo mundo uma vez… '! Muito obrigada Mestre Monarco"

Arlindinho - "Se for pra eu escolher um. MONARCO! Gratidão eterna, meu grande exemplo de Samba e vida!"

Pretinho da Serrinha - "Obrigado por tudo mestre, descanse em paz e que Deus cuide do senhor e dos seus!!!"