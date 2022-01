Batoré - Reprodução

BatoréReprodução

Publicado 10/01/2022 19:55 | Atualizado 10/01/2022 20:10

Rio - Morreu nesta segunda-feira (10) Ivanildo Gomes Nogueira, o Batoré, aos 61 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O humorista enfrentava a luta contra um câncer. Nas redes sociais, colegas da comédia lamentaram o falecimento do artista.

Ivanildo nasceu em Serra Talhada, Pernambuco e se mudou para São Paulo criança. O principal personagem do artista foi o Batoré, que fez sucesso no programa 'A Praça É Nossa'. O humorista permaneceu na atração até 2016. Logo depois, ele foi contratado pela Globo para a novela 'Velho Chico'. Na trama, ele interpretou o delegado Queiroz. O ator também participou da série 'Os Exterminadores do Além', ao lado de Danilo Gentili, veiculado pelo SBT em 2021, tendo sido este seu último trabalho na TV.