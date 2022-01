Juliette Freire - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2022 14:15 | Atualizado 26/01/2022 14:30

Rio - Juliette Freire além de ser a grande campeão do "Big Brother Brasil 21", foi também responsável por fazer história dentro e fora do programa. Em entrevista ao "PodCats", apresentado por Virginia Fonseca e Camila Loures, ela conta que assistiu todos os episódios do reality e relembra a relação com Fiuk dentro do confinamento.

"Assisti tudo o que passou na TV, mas é loucura. Eu fiquei com abuso de mim no início, falei 'meu deus como eu gritava'. Eu era chata!", disse ela em tom de brincadeira.

"Todo mundo pensava que quando entrei eu paquerei o Fiuk, mas não paquerei. Ele estava muito nervoso, muito ansioso e aí falei 'vou quebrar o gelo' e resolvi brincar tipo 'meu Deus, casa comigo'. Acho que a galera começou a curtir, achou engraçado e a edição também. Mas pode ver que quando fui para casa me afastei totalmente dele, porque aí ele já estava de boa. Era brincadeira, as pessoas levaram a sério, fui cancelada, mas depois me descancelaram, graças a Deus.