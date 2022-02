Andressa Urach com o marido, Thiago Lopes - Reprodução

Publicado 08/02/2022 16:22 | Atualizado 08/02/2022 16:39

Rio - Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, usou o perfil da ex-modelo no Instagram para contar que teve o vidro do seu carro quebrado e que as roupas e outros itens seu filho foram levados. O crime relatado aconteceu em frente ao hospital onde Andressa está internada.

fotogaleria "Leon nem veio ao mundo e já foi assaltado. Deixamos o carro em frente ao hospital esta noite, quebraram o vidro e roubaram todas as roupinhas dele que estavam no carro. Até as fraldas de pano levaram, saía de maternidade e uma bolsa personalizada com o nome dele", disse.

O marido de Andressa disse que prestou queixa na Polícia sobre o furto e revelou como a esposa reagiu ao ocorrido. "Andressa está arrasada! Separou, lavou e passou com muito amor! Muita maldade roubar roupa de neném. Revoltante!", afirmou.