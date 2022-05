Maíra Cardi contou que se afastará das redes sociais - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi contou que se afastará das redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 06/05/2022 14:55 | Atualizado 06/05/2022 14:58

Rio - Maíra Cardi contou para os seguidores nesta sexta-feira (06) que irá se afastar das redes sociais por um tempo. A coach publicou um texto no Instagram explicando os motivos que contribuíram para que ela decidisse descansar, entre eles, a dedicação com a filha, Sophia e todo o esforço empenhado durante a participação do marido, Arthur Aguiar, no 'BBB 22'.

fotogaleria "Preciso de um tempo daqui. Na verdade só daqui da rede social, mas também da vida. Um tempo de telefone, de rede social, de trabalho. Nesses quatro meses, desde o comecinho do ano até agora vivi intensamente, especialmente o 'Big Brother'. Mergulhei e o quanto passei. Não foi fácil, a minha filha ficou internada duas vezes, uma delas ficou na UTI. Foi uma luta brava", contou nos Stories.

Já em uma publicação, Maíra Cardi aproveitou para se despedir dos seguidores e ainda revelou o que pretende fazer nesse período longe da internet. "Vou sentar um pouquinho debaixo da árvore, pisar na grama, tomar um ar, um banho de mar, ver a lua, dormir um pouquinho pois há anos não me permito dormir de verdade, sabe deitar e desligar com a tranquilidade que vou acordar e as coisas estarão me esperando ou estará tudo bem! Sim eu sempre fecho o olho por umas 3 horas no máximo, e sei que quando eu acordar terei 10 problemas para eu resolver. Sou controladora, resolvo pepinos que ninguém saberia como...mas eu cansei, quero dormir e deixar o parquinho pegar fogo, e ao acordar renovada e cheia de energia o que queimou já não me pertencia mais. Game over desse jogo para mim também! Até a próxima fase", finalizou.