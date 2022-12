Renato Aragão - Reprodução/Internet

Publicado 07/12/2022 19:36

Rio - Renato Aragão deu entrada, nesta quarta-feira, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O humorista de 87 anos teve um mal-estar e com a realização de exames foi identificado um Acidente isquêmico transitório (AIT), que é uma interrupção súbita no fluxo sanguíneo cerebral e que tende a mudar em minutos ou horas.

fotogaleria Em suas redes, Renato Aragão compartilhou um vídeo tranquilizando o público. "Oi, pessoal. Está tudo bem. Renato Aragão na manhã de hoje apresentou AIT (Acidente isquêmico transitório). Está sob vigilância neurológica. Se encontra bem e monitorado com muito amor. Agradecemos o carinho", escreveu na legenda.

Em nota, a assessoria atualizou o quadro clínico do humorista. "Renato Aragão apresentou nesta quarta-feira (7) um acidente isquêmico transitório (AIT), tendo sido atendido pelo Hospital Samaritano Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a tarde. O ator está sob vigilância neurológica durante todo o tempo de estadia no hospital, relatando ter sido muito bem atendido e monitorado, sempre com muito carinho e atenção por parte de toda equipe médica. Após sentir um leve desconforto em sua residência, o artista foi encaminhado para o hospital e permaneceu sob observação, como é de praxe em casos como esse. A família agradece a atenção recebida no local e as manifestações de carinho de todos os fãs Brasil afora que foram recebidas."