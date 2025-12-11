Elenco se reuniu com o diretor Andrew Adamson para celebrar 20 anos do filme - Reprodução/Instagram

Rio - O elenco do filme "As Crônicas de Nárnia" se reuniu na última quarta-feira (10) em um encontro especial para celebrar os 20 anos do primeiro longa da saga, lançado em 9 de dezembro de 2005. Os protagonistas se encontraram em um restaurante e até recriaram uma foto feita na época das filmagens.

A publicação, feita pela atriz Georgie Henley, intérprete de Lúcia Pevensie, mostra os atores William Moseley, Skandar Keynes e Anna Popplewell, que deram vida a Pedro, Edmundo e Susana, respectivamente. O diretor do projeto, Andrew Adamson, também participou do reencontro e aparece nas imagens.

“20 anos! Tivemos que recriar esta foto em agosto, quando o Andrew estava em Londres. Eu não tenho palavras, exceto obrigada, Andrew, por ter criado a mágica da vida real e nos deixar fazer parte disso. E obrigada a todos que amam os filmes tanto quanto nós amamos fazê-los. Vou postar mais fotos em breve da nossa família Nárnia — como somos sortudos!”, escreveu Georgie na legenda do post.