2022-09-02 - ROCKINRIO - Movimentação do publico, durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira(02). Na foto Daniel Gonçalves e Vivan DantasSandro Vox

Rio - Um festival democrático! A acessibilidade do Rock in Rio está dando um show à parte. O atleta da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas, Daniel Gonçalves, de 30 anos, foi só elogios.

fotogaleria "A estrutura está muito boa. Posso acessar qualquer lugar sem nenhuma dificuldade, não tem nada que eu não possa ver. A cada ano melhora mais. Isso pra gente que é cadeirante é muito importante, se sentir bem, poder transitar sem preocupações", afirma.

Daniel estava acompanhado da noiva, Vivian Dantas, de 30 anos. "É nossa primeira vez juntos no Rock in Rio. Está sendo muito especial", comenta ele. A fisioterapeuta também se derrete. "É sempre bom estar com quem a gente ama. Ainda mais aqui", dispara a fisioterapeuta.

Em entrevista ao Dia, o atleta aproveita a oportunidade e conta que a seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas vai disputar um mundial pela primeira vez, em outubro, na Dinamarca. "Estamos muito animados para isso, nos preparando. Vamos trazer essa medalha", promete.